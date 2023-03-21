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В Башкирии бывшему полицейскому, который избил женщину, отменили приговор

В Башкирии бывшему полицейскому, который избил женщину, отменили приговор

10:29, 21 мар 2023

Верховным судом Башкортостана был отменен приговор бывшему сотруднику полиции г. Стерлитамак, избившему женщину в ее собственной квартире. Об этом во вторник, 21 марта, рассказали в республиканской прокуратуре.



Из сообщения ведомства стало известно, что в декабре 2021 года сотрудник ППС пришел к местной жительнице, а затем избил в квартире, требуя, чтобы она отозвала заявление о возбуждении уголовного дела в отношении его подруги. Через 3 месяца полицейский воспользовался найденной банковской картой оплатив покупки на сумму почти 10 000 рублей.


Впоследствии преступные действия правоохранителя были раскрыты его коллегами. В отношении него возбудили уголовное дело за превышение должностных полномочий и кражу.  Суд города Стерлитамак оправдал бывшего сотрудника полиции обвиняемого в нападении на женщину и наложил штраф в размере 200 000 рублей за использование чужой карты. Сторона обвинения не согласилась с данным приговором и смогла его обжаловать, ссылаясь на нарушение уголовно-процессуального законодательства. Верховный суд республики принял к сведению доводы прокуратуры и отменил оправдательный приговор. Дело направили на новое судебное рассмотрение.

Сторона обвинения добавила, что подсудимый был уволен из органов внутренних дел по компрометирующим основаниям.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: суд преступление Стерлитамак Стерлитамакский район
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