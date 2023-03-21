Житель Башкирии сбежал, задолжав задолжал дочерям крупную сумму

17:40, 21 мар 2023

В городе Сибай объявили в розыск Гаяза Ахмерова. Его ищут судебные приставы, поскольку он не выплачивает алименты. Об этом сообщили в пресс-службе ФССП.







У мужчины 2 дочки. Одной 8, а другой – 15 лет. В соответствии с решением суда, отец должен перечислять определённую сумму денежных средств на их содержание. Однако он долгое время не выполняет свои обязанности. Это привело к тому, что у него образовалась задолженность более 600 000 рублей.





Сейчас он скрывается от сотрудников ведомства. Они пытались разыскать его по известному адресу проживания, но этого сделать не удалось. Приставы ввели в отношении мужчины целый ряд ограничений. В частности, ему запретили покидать российскую границы. Предполагается, что он проживает в Уфе и снимает квартиру. Также он может оказывать услуги, связанные с переездом или погрузкой.



Сейчас судебные приставы активно его разыскивают и просят сообщать тем, кто знает, где сейчас находится Г. Ахмеров по телефонам: 8 (904) 906-34-21, 8 (347) 273-56-40.

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Фото: Служба судебных приставов РБ