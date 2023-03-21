В Башкирии жестокая драка привела к смерти

18:47, 21 мар 2023

В одной из гостиниц Башкирии произошла потасовка, которая потом переросла в жестокую драку. Её результатом стала трагедия – смерть одного из драчунов.







Конфликт, возникший между двумя мужчинами, позднее перерос в кровавую потасовку. Множественные удары своему сопернику нанёс 48-летний житель Салавата. У противника были переломаны кости и присутствовали повреждения внутренних органов. Позднее потерпевший скончался от полученных травм.





Находясь на скамье подсудимых в зале суда, мужчина, который стал невольным убийцей, вины не признал. Он заявил, что его действия были связаны с обороной, поскольку над его жизнью в тот момент нависла угроза. При этом он не имел никакой возможности убежать. Также он сообщил что не мог и предположить, чем завершится та ситуация.



Тем не менее, решением Благовещенского районного суда его признали виновным. Он получил наказание шесть лет тюрьмы. Этот срок он будет отбывать в колонии строгого режима.

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Автор: Семен Подгорный