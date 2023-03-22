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В Уфе за вымогательство осудили 15-летнего подростка

В Уфе за вымогательство осудили 15-летнего подростка

10:15, 22 мар 2023

Суд в Калининском районе города Уфа вынес приговор пятнадцатилетнему подростку за рэкет. Ему назначили наказание в виде лишения свободы условно. Информацию об этом во вторник, 22 марта, передала прокуратура Башкортостана.



По данным ведомства, осенью 2022 года между учениками одной из школ Уфы возник конфликт, после которого молодой человек со своими друзьями на протяжении месяца вымогали денежные средства у 3 учеников, угрожая им лично, а также через социальные сети и мессенджеры.


- Подобным образом, подростки получили от своих жертв 2 300 рублей. Вскоре, во время передачи денег, они были задержаны полицейскими, - рассказали в Следкоме.

Только один вымогатель был приговорен к условному сроку. Его сообщники не были привлечены к уголовной ответственности, так как являлись несовершеннолетними.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Уфа происшествия вымогательство суд
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