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В Башкирии мэра Салавата обвинили в превышении полномочий

В Башкирии мэра Салавата обвинили в превышении полномочий

17:34, 22 мар 2023

Обвинение в превышении должностных полномочий предъявили градоначальнику Салавата Игорю Миронову. Такую информацию распространило издание «КоммерсантЪ-Уфа», ссылаясь на пресс-центр суда Советского района г. Уфы.



Пока нет проверенной информации о том, какие обвинения конкретно выдвинули против сити-менеджера. Но ещё вчера ходатайство следователя городской суд удовлетворил, запретив чиновнику осуществлять определённые действия в течение 19 суток –до 9 апреля.

В приёмной городского главы корреспондентам заявили, что сейчас его не будет на рабочем месте, так как тот ушёл в отпуск. Вместо него обязанности руководителя будет исполнять его заместитель А. Рундау.


Стоит напомнить, что пост главы г. Салават И. Миронов занял 13 мая 2020 года. Он был единогласно избран на эту должность Горсоветом. После отставки предыдущего градоначальника кандидатуру Миронова выдвинул Радий Хабиров, нынешний глава Башкирии.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Салават
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