В Башкирии забеременела школьница совращенная 27-летним парнем
20:03, 22 мар 2023
В Башкортостане учащаяся школы забеременела от двадцатисемилетнего молодого человека. Накануне парень был осужден районным судом города Благовещенска.
Выяснилось, что мужчина по взаимному согласию вступил в интимную связь с девушкой, которой на тот момент не исполнилось и 16 лет. После того, как парень узнал, что девушка забеременела от него он предложил ей вступить в брак.
Сторона обвинения возбудила уголовное дело по факту полового сношения с лицом, которое не достигло 16-летнего возраста, совершенное лицом, достигшим 18-летнего возраста. Судом юноше было назначено наказание в виде 280 часов обязательных работ.
Автор: Семен Подгорный
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