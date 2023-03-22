В Башкирии забеременела школьница совращенная 27-летним парнем

20:03, 22 мар 2023

В Башкортостане учащаяся школы забеременела от двадцатисемилетнего молодого человека. Накануне парень был осужден районным судом города Благовещенска.







Выяснилось, что мужчина по взаимному согласию вступил в интимную связь с девушкой, которой на тот момент не исполнилось и 16 лет. После того, как парень узнал, что девушка забеременела от него он предложил ей вступить в брак.



Сторона обвинения возбудила уголовное дело по факту полового сношения с лицом, которое не достигло 16-летнего возраста, совершенное лицом, достигшим 18-летнего возраста. Судом юноше было назначено наказание в виде 280 часов обязательных работ.

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Автор: Семен Подгорный