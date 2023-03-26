Жительница Уфы осколком стекла зарезала пьяного сожителя-скандалиста

19:49, 26 мар 2023

Жительница Уфы нанесла осколком стекла смертельный удар своему пьяному сожителю. Ее осудили по факту убийства, совершенного при превышении пределов допустимой обороны.







Злополучное происшествие произошло зимней ночью 2021 года. Подсудимая, ее сожитель, его младший брат и мать находились на семейном застолье в квартире, находящейся в Советском районе. Вместе с ними была приболевшая маленькая дочь обвиняемой.



Примерно в полночь брат убитого вместе с матерью отправились к себе домой. Спустя некоторое время между сожителями возникла ссора. Конфликты стали регулярным явлением в течение семи лет их совместной жизни. Как правило, они начинались, когда мужчина употреблял спиртное, и обычно заканчивались избиением подсудимой. Помимо этого, он, видимо, тяготился жизнью с ребенком и поэтому неоднократно говорил ей в пьяном виде: "Ты зря родилась".





Во время очередного конфликта мужчина разбил стекло на окне в кухне. Ударив несколько раз кулаком по голове сожительницы, он взял ее за волосы и поволок в коридор. Опасаясь за себя и за жизнь собственного ребенка, женщина схватила осколок стекла и нанесла им удар в грудь скандалиста. Поняв, что ранение тяжелое, подсудимая попыталась оказать первую медпомощь, но ничего не помогло.



В зале суда женщина призналась в содеянном и раскаялась. Она была приговорена к одному году и восьми месяцам лишения свободы.

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Автор: Семен Подгорный