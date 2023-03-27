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Житель Башкирии, убив приятеля, 3 недели прятался в лесу, а потом пытался покончить с собой

Житель Башкирии, убив приятеля, 3 недели прятался в лесу, а потом пытался покончить с собой

10:34, 27 мар 2023

Житель Башкортостана, совершив убийство знакомого в Дуванском районе республики, скрывался от справедливого суда несколько недель.



По версии следователей, злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, весной 2022 года повздорил со своим приятелем. Он нанес ему несколько ударов кулаком по голове, а потом схватил нож и вонзил его в сердце несчастного. Тот скончался от полученных травм на месте происшествия.


После нападения преступник скрывался от полиции более 3 недель, а когда его задерживали, попытался покончить жизнь самоубийством. В своём преступлении он не признался. Выяснилось также, что нападавший уже был осужден за причинение тяжких телесных повреждений, повлекших гибель человека.

Суд Салаватского района признал подсудимого виновным по статье "Убийство" и приговорил его к 10 годам лишения свободы в исправительной колонии особого режима.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: происшествия убийство суд Дуванский район
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