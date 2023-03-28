Какие изменения ждут россиян с 1 апреля 2023 года
09:10, 28 мар 2023
Новые законы вступят в силу в России начиная с 1 апреля. Рассказываем, какие изменения в жизни россиян наступят с нового месяца
Новая форма для налоговых органов о наличии транспортных средств или недвижимости будет обновленаС 1 апреля жители России будут уведомлять налоговые органы о имеющихся у них транспортных средств или недвижимого имущества по новой форме. С 1 апреля больше не нужно будет указывать вид недвижимого имущества, сведения о правах собственности на землю и индивидуальные характеристики ТС.
Упрощение процедуры поставки товаров из-за рубежаМинистерство экономического развития РФ в апреле в качестве эксперимента запустит упрощенную доставку товаров из-за границы. С этой целью создадут приписные склады, в которых товары будут находиться на хранении и под таможенным контролем, но без таможенного оформления, уплаты налога на добавленную стоимость, акцизов и таможенных пошлин, лицензий и квот на товары. Такой порядок будет действовать при хранении товаров до их приобретения.
Повышение социальных пенсийС 1 апреля социальные пенсии будут увеличены на 3,3 процента. Средняя величина выплаты вслед за повышением составит 10 тысяч 193 руб. Отметим, что к соцпенсиям относятся следующие выплаты:
пособие по старости
пособие по инвалидности
пособие по случаю потери кормильца
пособие на детей-сирот в возрасте до 18 лет или на детей-сирот очной формы обучения в возрасте до 23 лет
Будет произведен перерасчет детских пособий.
С начала апреля родители детей в возрасте от трех до семи лет смогут подать заявление на перерасчет детского пособия. Они будут увеличены для семей, в которых среднемесячный доход на одного члена семьи ниже регионального прожиточного минимума. Напомним, что с 1 января прожиточный минимум в Башкортостане составляет 13 тысяч 789 рублей для трудоспособного населения, 12 тысяч 271 рубль для детей и 11 тысяч 990 рублей для пенсионеров. Родители детей получат доплату за последние 3 месяца 2023 года.
Кэшбэк для туристов будет возвращенС апреля любители путешествовать снова смогут получать cashback за туры по России. Возврату подлежит до 20 процентов стоимости (максимум 20 000 рублей), при этом поездка должна быть оплачена картой "Мир" и длиться не менее двух ночей.
Субсидии на оплату жилья и коммунальные платежи будут компенсированыС начала апреля нуждающиеся вновь смогут получать субсидию на оплату жилья и коммунальных услуг в течение шести месяцев. Ранее данная мера поддержки была приостановлена в связи с пандемией COVID-19.
Автор: Семен Подгорный
Читайте также
Общество в Башкирии
В Башкирии НДС повысится с 18% до 20%
Человек и закон в Башкирии
Какие изменения в законодательстве ждут россиян с 1 февраля 2021 года
Общество в Башкирии
Что изменится в жизни россиян с 1 декабря 2022 года
Человек и закон в Башкирии
Какие изменения в законе произойдут в октябре 2020 года в России