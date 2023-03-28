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Какие изменения ждут россиян с 1 апреля 2023 года

Какие изменения ждут россиян с 1 апреля 2023 года

09:10, 28 мар 2023

Новые законы вступят в силу в России начиная с 1 апреля. Рассказываем, какие изменения в жизни россиян наступят с нового месяца

Новая форма для налоговых органов о наличии транспортных средств или недвижимости будет обновлена

С 1 апреля жители России будут уведомлять налоговые органы о имеющихся у них транспортных средств или недвижимого имущества по новой форме. С 1 апреля больше не нужно будет указывать вид недвижимого имущества, сведения о правах собственности на землю и индивидуальные характеристики ТС.

Упрощение процедуры поставки товаров из-за рубежа

Министерство экономического развития РФ в апреле в качестве эксперимента запустит упрощенную доставку товаров из-за границы. С этой целью создадут приписные склады, в которых товары будут находиться на хранении и под таможенным контролем, но без таможенного оформления, уплаты налога на добавленную стоимость, акцизов и таможенных пошлин, лицензий и квот на товары. Такой порядок будет действовать при хранении товаров до их приобретения.

Повышение социальных пенсий

С 1 апреля социальные пенсии будут увеличены на 3,3 процента. Средняя величина выплаты вслед за повышением составит 10 тысяч 193 руб. Отметим, что к соцпенсиям относятся следующие выплаты:

пособие по старости
пособие по инвалидности
пособие по случаю потери кормильца
пособие на детей-сирот в возрасте до 18 лет или на детей-сирот очной формы обучения в возрасте до 23 лет
Будет произведен перерасчет детских пособий.

С начала апреля родители детей в возрасте от трех до семи лет смогут подать заявление на перерасчет детского пособия. Они будут увеличены для семей, в которых среднемесячный доход на одного члена семьи ниже регионального прожиточного минимума. Напомним, что с 1 января прожиточный минимум в Башкортостане составляет 13 тысяч 789 рублей для трудоспособного населения, 12 тысяч 271 рубль для детей и 11 тысяч 990 рублей для пенсионеров. Родители детей получат доплату за последние 3 месяца 2023 года.

Кэшбэк для туристов будет возвращен

С апреля любители путешествовать снова смогут получать cashback за туры по России. Возврату подлежит до 20 процентов стоимости (максимум 20 000 рублей), при этом поездка должна быть оплачена картой "Мир" и длиться не менее двух ночей.

Субсидии на оплату жилья и коммунальные платежи будут компенсированы

С начала апреля нуждающиеся вновь смогут получать субсидию на оплату жилья и коммунальных услуг в течение шести месяцев. Ранее данная мера поддержки была приостановлена в связи с пандемией COVID-19.
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Автор: Семен Подгорный
Теги: законы
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