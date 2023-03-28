Какие изменения ждут россиян с 1 апреля 2023 года

09:10, 28 мар 2023

Новые законы вступят в силу в России начиная с 1 апреля. Рассказываем, какие изменения в жизни россиян наступят с нового месяца

Новая форма для налоговых органов о наличии транспортных средств или недвижимости будет обновлена

Упрощение процедуры поставки товаров из-за рубежа

Повышение социальных пенсий

Кэшбэк для туристов будет возвращен

Субсидии на оплату жилья и коммунальные платежи будут компенсированы

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Автор: Семен Подгорный

С 1 апреля жители России будут уведомлять налоговые органы о имеющихся у них транспортных средств или недвижимого имущества по новой форме. С 1 апреля больше не нужно будет указывать вид недвижимого имущества, сведения о правах собственности на землю и индивидуальные характеристики ТС.Министерство экономического развития РФ в апреле в качестве эксперимента запустит упрощенную доставку товаров из-за границы. С этой целью создадут приписные склады, в которых товары будут находиться на хранении и под таможенным контролем, но без таможенного оформления, уплаты налога на добавленную стоимость, акцизов и таможенных пошлин, лицензий и квот на товары. Такой порядок будет действовать при хранении товаров до их приобретения.С 1 апреля социальные пенсии будут увеличены на 3,3 процента. Средняя величина выплаты вслед за повышением составит 10 тысяч 193 руб. Отметим, что к соцпенсиям относятся следующие выплаты:пособие по старостипособие по инвалидностипособие по случаю потери кормильцапособие на детей-сирот в возрасте до 18 лет или на детей-сирот очной формы обучения в возрасте до 23 летБудет произведен перерасчет детских пособий.С начала апреля родители детей в возрасте от трех до семи лет смогут подать заявление на перерасчет детского пособия. Они будут увеличены для семей, в которых среднемесячный доход на одного члена семьи ниже регионального прожиточного минимума. Напомним, что с 1 января прожиточный минимум в Башкортостане составляет 13 тысяч 789 рублей для трудоспособного населения, 12 тысяч 271 рубль для детей и 11 тысяч 990 рублей для пенсионеров. Родители детей получат доплату за последние 3 месяца 2023 года.С апреля любители путешествовать снова смогут получать cashback за туры по России. Возврату подлежит до 20 процентов стоимости (максимум 20 000 рублей), при этом поездка должна быть оплачена картой "Мир" и длиться не менее двух ночей.С начала апреля нуждающиеся вновь смогут получать субсидию на оплату жилья и коммунальных услуг в течение шести месяцев. Ранее данная мера поддержки была приостановлена в связи с пандемией COVID-19.