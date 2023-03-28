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В Башкирии двух министров суд отказался отправлять под домашний арест

В Башкирии двух министров суд отказался отправлять под домашний арест

15:35, 28 мар 2023

Верховный суд Башкортостана изучил апелляцию на отмену домашнего ареста руководителей Министерства жилищно-коммунального хозяйства Бориса Беляева и Минстроя республики Рамзиля Кучарбаева. Напомним, в качестве наказания им было запрещено заниматься определенной деятельностью.



- Апелляционный суд изменил решение районного суда, наложив запрет на определенную деятельность сроком на 2 месяца и обязав Беляева и Кучарбаева самостоятельно являться в суд. Что касается остальной части, то здесь постановление было оставлено без изменений", - сообщили в объединенной пресс-службе судов республики.


Следствие полагает, что Кучарбаев, являясь начальник управления капитального строительства республики и Беляев, находившийся в должности главы администрации города Кумертау, приняли и оплатили ремонтные работы очистных сооружений в 2017 году несмотря на то, что объект так и не ввели в эксплуатацию. По данному делу Кучарбаев находился под домашним арестом с 1 февраля 2021 года, а Беляев - с 26 февраля. Осенью прошлого года условия их содержания были смягчены, и им разрешили гулять по 2 часа в день.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: пресс-служба Кировского районного суда Уфы
Теги: суд Кучарбаев Рамзиль Беляев Борис
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