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В Башкирии подозреваемому в убийстве и нападении на полицейских избрали меру пресечения

В Башкирии подозреваемому в убийстве и нападении на полицейских избрали меру пресечения

18:54, 28 мар 2023

В одной из больниц Уфы суд избрал меру пресечения для Вячеслава Суворова, получившего травму во время задержания.

Он останется под стражей до 23 мая. Как только его выпишут из больницы, он будет помещен в следственный изолятор.



"Обвиняемый сейчас находится в больнице. После того, как его состояние стабилизируется его поместят в СИЗО", - сообщил Евгений Каневский, старший помощник руководителя Следственного комитета Башкортостана.

Ранее сообщалось о том, что в ночь на среду, 22 марта, 52-летний подозреваемый употреблял алкоголь в соседском доме по ул. Мелеузовской. В ходе застолья, между ним и хозяином дома, произошла ссора. Схватив со стола кухонный нож, он полоснул им руку супруге потерпевшего, а потом зарезал ее мужа.


Преступник был обнаружен возле дома, в котором произошло убийство. Он проявлял агрессию и угрожал физической расправой. Неожиданно вырвав из деревянного забора штакетник и размахивая им, неадекват стал кидаться на полицейских.

Стражи порядка несколько раз выстрелили в воздух, а затем в сторону нападавшего. При этом ему удалось ударить одного из полицейских. Мужчина был доставлен в городскую больницу с огнестрельными ранениями.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: скрин видео
Теги: Уфа происшествия Уфа
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