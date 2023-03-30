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В Башкирии мужчина жестоко расправился с женщиной и попытался отвести от себя подозрения

В Башкирии мужчина жестоко расправился с женщиной и попытался отвести от себя подозрения

10:36, 30 мар 2023

В Верховном Суде Башкирии рассмотрят дело мужчины, который убил свою знакомую. Об этом рассказала пресс-служба прокуратуры.



Преступление случилось в Янаульском районе. Согласно версии следствия, 31-летний обвиняемый получил от своей знакомой 100 тысяч рублей за оказание помощи в сдаче экзамена на получение водительских прав. Позже она потребовала вернуть деньги. В мае минувшего года мужчина отдал ей 70 тысяч рублей, а затем под предлогом возврата оставшихся 30 тысяч привез ее на своем автомобиле на безлюдную территорию, где задушил и забрал все средства. Чтобы скрыть следы преступления, он инсценировал самоубийство через повешение и разбил мобильный своей жертвы.


Убитая числилась пропавшей, затем ее мать обратилась в полицию. Труп женщины обнаружили через неделю под мостом.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство из корыстных побуждений, сопряженное с разбоем» и «Умышленное уничтожение чужого имущества». Он свою вину не признал. Материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

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Автор: www.ufa.kp.ru
Теги: Янаульский район происшествия убийство суд
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