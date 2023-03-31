В Башкирии молодой человек грабил курьеров, чтобы не оплачивать заказ из интернета

10:53, 31 мар 2023

В Уфе парень грабил курьеров, чтобы не оплачивать заказанный товар. О преступлениях молодого человека рассказала пресс-служба региональной прокуратуры.







Как-то раз 24-летний уфимец заказал в интернете дорогой телефон и беспроводные наушники общей стоимостью более 150 тысяч рублей. Злоумышленник нуждался в деньгах, и потому не думал оплачивать заказ. В день доставки он переоделся в темное, закрыл лицо кепкой и маской, вооружился игрушечным пистолем, дождался курьера в подъезде дома, отобрал неоплаченный товар и скрылся.





– Аналогичным способом спустя месяц, применив газовый баллончик, он попытался похитить телефон и смарт-часы, однако курьер оказал активное сопротивление. Через несколько дней злоумышленник вновь сделал заказ мобильного устройства и часов, доставку которых осуществлял мужчина, который ранее уже подвергался нападению, – рассказала прокуратура республики.



Сотрудник службы доставки сообщил о подозрительном заказе полиции, и злоумышленника задержали с поличным. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Молодой человек признал свою вину и возместил причиненный ущерб.



Суд назначил ему 3,5 года колонии общего режима, а также взыскал моральную компенсацию в пользу потерпевших суммой в 50 тысяч рублей.

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