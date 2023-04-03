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В Башкирии мужчина спустил с лестницы жену и до смерти ее избил

В Башкирии мужчина спустил с лестницы жену и до смерти ее избил

08:57, 03 апр 2023

В Янаульском района Башкирии местный житель спустил с лестницы жену и до смерти ее избил. На днях ему вынесли приговор по уголовному делу о причинении тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом. Об этом сообщила пресс-служба суда.



Инцидент произошел в октябре прошлого года в жилом доме, где между пьяными супругами случился конфликт. Его причиной стали взаимные упреки.

– В ходе ссоры [подсудимый] умышленно […] нанес множество ударов руками и ногами по различным частям тела потерпевшей, после чего она через дверной проем скатилась с лестницы. Далее [мужчина] продолжил наносить лежащей на полу потерпевшей удары ногами по различным частям тела, – передали в инстанции.


Всего женщине было нанесено не менее 51 увечья. От полученных травм она скончалась.

На суде мужчина полностью признал свою вину. Его приговорили к пяти годам лишения свободы в колонии строгого режима.

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Автор: www.ufa.kp.ru
Теги: Янаульский район происшествия суд
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