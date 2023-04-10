Владимир Архангельский назначен главой Следкома Башкирии
17:08, 10 апр 2023
В Башкортостане Владимир Архангельский назначен новым руководителем Следственного комитета.
Биография
Владимир Архангельский работал в прокуратуре города Пенза с 1997 года. В 2007 году был назначен руководителем следственного отдела при пензенской прокуратуре. С 2013 года возглавил отдел процессуального контроля.
В 2014 году В. Архангельский был переведен в Крым на должность заместителя руководителя Следственного комитета, в 2019 году вернулся в Пензенскую область и занял должность замруководителя Следкома.
По информации регионального ведомства, имеет следующие награды: медали "За безупречную службу" первой, второй и третьей степени, "За заслуги", "За отличие" и "За создание следственных органов в Крыму".
Автор: Семен Подгорный
Фото: Следственный комитет РБ
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