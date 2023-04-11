В Башкирии экс-директора школы осудят за взяточничество

10:51, 11 апр 2023

Экс-директору школы в Белорецком районе Башкортостана предъявили обвинение в мелком взяточничестве. Информацию об этом передали в пресс-центре региональной прокуратуры.



В ходе проверки выяснилось, что в период с декабря 2018 года по декабрь 2021 года руководитель начисляла учителям премии. После их выплаты педагоги передавали часть денежных средств директору учебного заведения. Таким образом, женщиной был причинен ущерб на сумму 250 000 рублей.



В содеянном злоумышленница не призналась. Уголовное дело будет рассматриваться в Белорецком межрайонном суде.



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Автор: Семен Подгорный