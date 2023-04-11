Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Человек и закон в Башкирии »

В Башкирии ввели ограничения на ловлю рыбы

В Башкирии ввели ограничения на ловлю рыбы

17:54, 11 апр 2023

В Башкортостане будет частично запрещена ловля рыбы. Информацию об этом передали в республиканском отделе государственного контроля, надзора и охраны биоресурсов. Согласно документу ведомства, ограничения введены в связи с периодом нереста у рыб.



Запрет будет действовать в период с 15 апреля по 15 июня. На Нижнекамском водохранилище и реке Белая - с 25 апреля по 5 июня. В эти сроки разрешена ловля рыбы исключительно с берега на удочку с донкой, либо поплавком.

За сутки разрешено ловить до пяти килограммов. Жерех, судак и сазан должны быть более 40 см, лещ - более 28 см, сом - более 90 см, рак - более 10 см.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Автор: Семен Подгорный
Теги: рыбалка запрет
Читайте также

В Башкирии начал действовать запрет на рыбалку
Человек и закон в Башкирии
В Башкирии начал действовать запрет на рыбалку
В Башкирии начнет действовать запрет на ловлю рыбы
Общество в Башкирии
В Башкирии начнет действовать запрет на ловлю рыбы
Житель Дюртюлинского района лишился надувной лодки и 100 метров сетей за незаконную рыбалку на реке Белая
Человек и закон в Башкирии
Житель Дюртюлинского района лишился надувной лодки и 100 метров сетей за незаконную рыбалку на реке Белая
В России с 2021 года действуют новые правила рыбалки
Общество в Башкирии
В России с 2021 года действуют новые правила рыбалки


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: