В Башкирии ввели ограничения на ловлю рыбы
17:54, 11 апр 2023
В Башкортостане будет частично запрещена ловля рыбы. Информацию об этом передали в республиканском отделе государственного контроля, надзора и охраны биоресурсов. Согласно документу ведомства, ограничения введены в связи с периодом нереста у рыб.
Запрет будет действовать в период с 15 апреля по 15 июня. На Нижнекамском водохранилище и реке Белая - с 25 апреля по 5 июня. В эти сроки разрешена ловля рыбы исключительно с берега на удочку с донкой, либо поплавком.
За сутки разрешено ловить до пяти килограммов. Жерех, судак и сазан должны быть более 40 см, лещ - более 28 см, сом - более 90 см, рак - более 10 см.
Автор: Семен Подгорный
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