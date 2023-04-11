В Башкирии ввели ограничения на ловлю рыбы

17:54, 11 апр 2023

В Башкортостане будет частично запрещена ловля рыбы. Информацию об этом передали в республиканском отделе государственного контроля, надзора и охраны биоресурсов. Согласно документу ведомства, ограничения введены в связи с периодом нереста у рыб.







Запрет будет действовать в период с 15 апреля по 15 июня. На Нижнекамском водохранилище и реке Белая - с 25 апреля по 5 июня. В эти сроки разрешена ловля рыбы исключительно с берега на удочку с донкой, либо поплавком.



За сутки разрешено ловить до пяти килограммов. Жерех, судак и сазан должны быть более 40 см, лещ - более 28 см, сом - более 90 см, рак - более 10 см.

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Автор: Семен Подгорный