В Уфе перед судом предстанет мать, которая морила голодом семилетнего сына

15:32, 12 апр 2023

В Уфе осудят 33-летнюю женщину, морившую голодом собственного 7-летнего сына. Информацию об этом передали в пресс-центре республиканской прокуратуры.







Дознаватели рассказали, что жительница Уфы перестала заниматься воспитанием и образованием ребенка и частенько оставляла его одного дома и ему приходилось просить еду у соседей. Жилище женщины регулярно посещали случайные знакомые и в присутствии несовершеннолетнего распивали спиртные напитки, наркотики, устраивали драки.





Помимо прочего, обвиняемая множество раз привлекалась к административной ответственности по факту неисполнения обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетнего. На этот раз в отношении нее возбудили уголовное дело по статье "Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединенное с жестоким обращением".



Свою вину обвиняемая признала. Теперь материалы дела находятся в суде и будут рассмотрены по существу. Сына женщины поместили в социальное учреждение.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Автор: Семен Подгорный