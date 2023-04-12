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В Уфе перед судом предстанет мать, которая морила голодом семилетнего сына

В Уфе перед судом предстанет мать, которая морила голодом семилетнего сына

15:32, 12 апр 2023

В Уфе осудят 33-летнюю женщину, морившую голодом собственного 7-летнего сына. Информацию об этом передали в пресс-центре республиканской прокуратуры.



Дознаватели рассказали, что жительница Уфы перестала заниматься воспитанием и образованием ребенка и частенько оставляла его одного дома и ему приходилось просить еду у соседей. Жилище женщины регулярно посещали случайные знакомые и в присутствии несовершеннолетнего распивали спиртные напитки, наркотики, устраивали драки.


Помимо прочего, обвиняемая множество раз привлекалась к административной ответственности по факту неисполнения обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетнего. На этот раз в отношении нее возбудили уголовное дело по статье "Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединенное с жестоким обращением".

Свою вину обвиняемая признала. Теперь материалы дела находятся в суде и будут рассмотрены по существу. Сына женщины поместили в социальное учреждение.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Уфа происшествия Уфа суд
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