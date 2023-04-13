В Башкирии суд массово аннулировал дипломы
12:05, 13 апр 2023
В башкирском городе Сибай после прокурорской проверки были массово аннулированы свидетельства об образовании.
Обнаружилось, что организация дополнительного профобразования в 2022 году выдала 3 студентам свидетельства о якобы полученном профессиональном образовании. Согласно документам, учащиеся прошли обучение по профессии "Монтажник стальных и железобетонных конструкций 4 разряда".
Однако в действительности лжестуденты не только не сдавали экзамены, но даже не проходили обучение. Сотрудники прокуратуры передали дело в суд. Документы были аннулированы из-за их недействительности.
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Автор: Семен Подгорный
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