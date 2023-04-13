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В Башкирии суд массово аннулировал дипломы

В Башкирии суд массово аннулировал дипломы

12:05, 13 апр 2023

В башкирском городе Сибай после прокурорской проверки были массово аннулированы свидетельства об образовании.

Обнаружилось, что организация дополнительного профобразования в 2022 году выдала 3 студентам свидетельства о якобы полученном профессиональном образовании. Согласно документам, учащиеся прошли обучение по профессии "Монтажник стальных и железобетонных конструкций 4 разряда".

Однако в действительности лжестуденты не только не сдавали экзамены, но даже не проходили обучение. Сотрудники прокуратуры передали дело в суд. Документы были аннулированы из-за их недействительности.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Сибай мошенничество суд
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