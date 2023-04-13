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Бывшему и. о. Минстроя Башкирии Егору Родину объявили предостережение

Бывшему и. о. Минстроя Башкирии Егору Родину объявили предостережение

17:34, 13 апр 2023

Во вторник, 11 апреля, прокуратура Башкирии вынесла предостережение Егору Родину, первому замминистра строительства региона, в бытность его и.о. руководителя ведомства.



Причиной предостережения стал очень низкий уровень освоения рядом муниципалитетов бюджетных средств на обеспечение жильем детей-сирот в 2023 году. Информацию об этом передали в пресс-центре республиканской прокуратуры.

- Министерство, осуществляющее надзор за деятельностью органов местного самоуправления, было предупреждено о неэффективном использовании средств из бюджета и нарушении жилищных прав лиц указанной категории, - сообщили в ведомстве. - В нынешнем году было выделено свыше 1,5 млрд рублей. На эти средства было запланировано приобретение жилых помещений.


Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в Башкортостане Ридаль Саетов назначен временным руководителем Минстроя республики. Ранее данную структуру возглавлял Рамзиль Кучарбаев, который сейчас находится под уголовным преследованием за превышение полномочий.

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Автор: Семен Подгорный
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