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Пенсионеров России с 1 мая 2023 года ждут кардинальные изменения

Пенсионеров России с 1 мая 2023 года ждут кардинальные изменения

09:04, 14 апр 2023

С первого мая 2023 года вступает в силу закон о пенсиях. Он касается исключительного права Почты России на доставку пенсий, выплачиваемых наличными деньгами.

Получить выплаты можно будет на дому или в кассе отделения почты. Пенсионеры также смогут получать деньги безналично - через банк посредством зачисления на счет пенсионера.



По данным "Российской газеты", в настоящее время свыше 1 млн пенсионеров получают пенсию с помощью других поставщиков, работающих в 19 регионах из 89.

Специалисты предупреждают, что компании-частники, занимающиеся доставкой пенсий, часто не выполняют свои обязательства.

Новый закон призван гарантировать доставку пенсий в срок без задержек при любых обстоятельствах.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: пенсии выплаты 2023 законы
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