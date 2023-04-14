Пенсионеров России с 1 мая 2023 года ждут кардинальные изменения
09:04, 14 апр 2023
С первого мая 2023 года вступает в силу закон о пенсиях. Он касается исключительного права Почты России на доставку пенсий, выплачиваемых наличными деньгами.
Получить выплаты можно будет на дому или в кассе отделения почты. Пенсионеры также смогут получать деньги безналично - через банк посредством зачисления на счет пенсионера.
По данным "Российской газеты", в настоящее время свыше 1 млн пенсионеров получают пенсию с помощью других поставщиков, работающих в 19 регионах из 89.
Специалисты предупреждают, что компании-частники, занимающиеся доставкой пенсий, часто не выполняют свои обязательства.
Новый закон призван гарантировать доставку пенсий в срок без задержек при любых обстоятельствах.
Автор: Семен Подгорный
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