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С 17 апреля в Башкирии действует особый противопожарный режим

С 17 апреля в Башкирии действует особый противопожарный режим

14:08, 17 апр 2023

В понедельник, 17 апреля, в Башкортостане вступил в силу особый противопожарный режим. Информацию об этом передали в республиканском МЧС.



В министерстве поясняют, что введенными правилами запрещено разводить костры и проводить пожароопасные работы на сельхозугодиях, особо охраняемых природных территориях, возле дорог, рек и озер, в том числе в городах, сельских поселениях, садах, предприятиях и на свалках. Помимо этого, запрещено использование пиротехнических средств вне специально отведенных для этого мест. Также в Башкирии ограничено посещение лесов.


В ведомстве сообщили, что по данным на 17 апреля, с начала года в РБ случилось свыше 2 400 пожаров (в 2022 году за аналогичный период было больше 1 600 пожаров), в которых погибли 94 человека.

- Основная доля возгораний приходится на сухую травянистую растительность. За три недели в регионе было зафиксировано 478 пожаров на площади более 469 гектаров. Пожары потушены, — сообщили в спасательном ведомстве.

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Автор: Семен Подгорный
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