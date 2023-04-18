В Уфе осудят мужчину, который руками и бутылкой до смерти забил инвалида
10:58, 18 апр 2023
В городе Уфе будет вынесен приговор мужчине, убившему своего родственника-инвалида. Его обвиняют в жестоком убийстве человека, который заведомо находился в беспомощном состоянии. Информацию об этом передали в пресс-центре республиканской прокуратуры.
По информации ведомства, в марте 2022 года, обвиняемый приехал погостить в Федоровский район к своему дальнему родственнику. В ходе застолья и распития спиртных напитков между гостем и хозяином, являвшимся инвалидом второй группы и ограниченным в передвижении, случилась ссора. В это время подозреваемый нанес удары кулаками, а после взял стеклянную бутылку и несколько раз ударил несчастного. Мужчина умер от повреждения височной кости справа с переходом на основание черепа.
Обвиняемый частично признал вину в предъявленном обвинении. Уголовное дело передали в республиканский суд для принятия решения по существу.
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