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В Уфе осудят мужчину, который руками и бутылкой до смерти забил инвалида

В Уфе осудят мужчину, который руками и бутылкой до смерти забил инвалида

10:58, 18 апр 2023

В городе Уфе будет вынесен приговор мужчине, убившему своего родственника-инвалида. Его обвиняют в жестоком убийстве человека, который заведомо находился в беспомощном состоянии. Информацию об этом передали в пресс-центре республиканской прокуратуры.



По информации ведомства, в марте 2022 года, обвиняемый приехал погостить в Федоровский район к своему дальнему родственнику. В ходе застолья и распития спиртных напитков между гостем и хозяином, являвшимся инвалидом второй группы и ограниченным в передвижении, случилась ссора. В это время подозреваемый нанес удары кулаками, а после взял стеклянную бутылку и несколько раз ударил несчастного. Мужчина умер от повреждения височной кости справа с переходом на основание черепа.


Обвиняемый частично признал вину в предъявленном обвинении. Уголовное дело передали в республиканский суд для принятия решения по существу.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Уфа убийство суд
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