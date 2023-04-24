В Башкирии дело убийцы чиновницы из Белорецка передали в суд

20:00, 24 апр 2023

Уголовное дело жителя города Белорецк Алика Махиянова, экс-мужа руководителя одного из отделов местной администрации, дошло до суда. Информацию об этом передали в пресс-центре регионального Следкома. Подозреваемый обвиняется в истязании и убийстве собственной жены.







В производстве также, как уточнили в ведомстве, находится дело в отношении сотрудников районной полиции по факту халатности: убитая неоднократно заявляла в правоохранительные органы о побоях со стороны экс-супруга и угрозы расправы.





Ранее издание Newsbash сообщало о том, что мужчина, дождавшись жену, которая возвращалась от подруги, напал на нее возле дома, нанес несколько ударов ножом и скрылся. Однако, через некоторое время пришел в отдел полиции и сообщил о преступлении. Женщина скончалась от полученных травм на месте происшествия.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: Следком Башкирии