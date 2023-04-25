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Житель Башкирии на глазах у детей жестоко убил собаку

Житель Башкирии на глазах у детей жестоко убил собаку

16:05, 25 апр 2023

В Шаранском районе Башкортостана осудили местного жителя, который жестоко расправился с собакой на глазах у двух своих детей.

Все произошло в ноябре 2022 года в населенном пункте Нижние Татышлы. Находившийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина во дворе своего дома подозвал пса и на глазах у детей нанес ему 5 ударов ножом в область груди и живота.



Как сообщает пресс-центр республиканской прокуратуры, он сознался в содеянном. Ему было предъявлено обвинение по статье "жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель в присутствии малолетнего". Суд назначил сельчанину наказание в виде 9 месяцев исправительных работ с удержанием 5% от заработной платы в доход государства.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Шаранский район убийство животных суд
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