В Башкирии директор школы под угрозой увольнения требовала от подчиненных часть премии
10:00, 27 апр 2023
В городе Белорецк завели уголовное дело на экс-директора школы. Женщину обвинили в многократном получении взяток.
Прокуратура предъявила обвинение бывшему руководителю учебного заведения, которая в период с 2018 по декабрь 2021 года выдавала сотрудникам повышенное вознаграждение, а затем некоторую часть из суммы требовала передать ей. Женщина угрожала своим подчиненным дисциплинарным взысканием и увольнением в случае невыполнения требований.
В пресс-центре суда сообщили, что уголовное дело передано в межрайонный суд Белорецка. Его рассмотрят 27 апреля.
Читайте также:В Белорецком районе Башкирии осудили начальника отдела МЧС за получение взятки в виде сруба
Автор: Семен Подгорный
Читайте также
Человек и закон в Башкирии
В Башкирии экс-директора школы осудят за взяточничество
Человек и закон в Башкирии
В Белорецке директор школы незаконно премировала педагогов и забирала у них часть денег
Человек и закон в Башкирии
В Башкирии бывшего директора школы осудили за мошенничество
Человек и закон в Башкирии
Житель Белорецка пойдет под суд за смертельный пожар