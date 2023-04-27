В Башкирии директор школы под угрозой увольнения требовала от подчиненных часть премии

10:00, 27 апр 2023

В городе Белорецк завели уголовное дело на экс-директора школы. Женщину обвинили в многократном получении взяток.



Прокуратура предъявила обвинение бывшему руководителю учебного заведения, которая в период с 2018 по декабрь 2021 года выдавала сотрудникам повышенное вознаграждение, а затем некоторую часть из суммы требовала передать ей. Женщина угрожала своим подчиненным дисциплинарным взысканием и увольнением в случае невыполнения требований.



В пресс-центре суда сообщили, что уголовное дело передано в межрайонный суд Белорецка. Его рассмотрят 27 апреля.



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Автор: Семен Подгорный