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В Уфе бывшего руководителя отдела Минздрава осудят за уничтожение лекарств на 31 млн рублей

В Уфе бывшего руководителя отдела Минздрава осудят за уничтожение лекарств на 31 млн рублей

10:19, 27 апр 2023

В городе Уфе будут судить экс-начальника отдела организации фармацевтической деятельности Министерства здравоохранения Башкортостана Светлану Хусаинову. Бывшей чиновнице предъявлено обвинение в халатности, которая привела к уничтожению жизненно важных медикаментов на сумму 31 млн рублей. Информацию об этом передали в пресс-центрах Следкома и прокуратуры РБ.



Следователи рассказали, что инцидент произошел в период с февраля 2020 г. по июнь 2021 г. Хусаинова изначально получила в результате закупки новые экспериментальные препараты, которые необходимо было распределить по аптекам города, но у нее возникла проблема с этим. Лекарства хранились на складе, в то время как основная масса фармацевтов города была вынуждена сообщать онкологическим больным, что льготные лекарства по неизвестным причинам отсутствуют.

- Медикаменты предназначались льготным категориям граждан, включая онкологических больных, пациентов, страдающих почечной недостаточностью, эндокринными нарушениями и другими недугами", - отметили в прокуратуре.

В результате у препаратов на сумму свыше 31 млн рублей прошел срок годности, и Хусаинова торжественно их списала и утилизировала. Она хотела остаться незамеченной, но нагрянула внезапная проверка. Халатность тут же вскрылась.

Против Светланы Хусаиновой было возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая причинение особо крупного ущерба). Кстати, самое суровое наказание по этой статье - исправительные работы сроком до 2 лет, либо арест сроком до полугода.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Уфа суд халатность
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