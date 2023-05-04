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В Башкирии начался суд над убийцей жены-чиновницы Аликом Махияновым

В Башкирии начался суд над убийцей жены-чиновницы Аликом Махияновым

20:19, 04 май 2023

В четверг, 4 мая, начался процесс в Белорецком межрайонном суде Башкирии по уголовному делу Алика Махиянова. Его обвиняют в жестоком убийстве экс-супруги Дины Махияновой. Убитая работала в местной администрации и ее смерть в августе прошлого года потрясла не только жителей Белорецка, но и всю республику.



Еще до того, как начался процесс, журналисты попросили обвиняемого ответить на вопрос: "Алик, вы понимаете, какое жуткое преступление совершили?" - на что Махиянов ответил нецензурными выражениями. Даже в зале суда подсудимый продолжил свои угрозы.

- Скажи им, что я их теперь ***. Иди-иди, - попросил кого-то за кадром Махиянов. Этот момент запечатлел на видео телеграм-канал "Честно говоря".


Ранее издание Newsbash сообщало о том, что Дина Махиянова развелась с бывшим мужем несколько месяцев до жестокой расправы и переехала жить к родителям. После развода ее подруги поведали, что она страдала от домашнего насилия. Однако ревнивца развод не остановил и он подкараулил бывшую жену возле дверей родительского дома. Там ее тело было обнаружено с несколькими ножевыми ранениями.

Следствие быстро заподозрило бывшего мужа в совершении убийства. Алик Махиянов уже находился на контроле у полиции как неоднократный участник семейных скандалов. Расследование длилось восемь месяцев, и в конце апреля дело было передано в суд. Предварительное слушание прошло 28 апреля. Судьей по этому делу назначен Артур Фаткуллин, адвокатами подсудимого стали Евгений Калугин и Юлия Перчаткина.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: скрин видео
Теги: Белорецкий район происшествия убийство суд
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