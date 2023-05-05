В Башкирии пенсионерку будут судить за убийство двоих мужчин с особой жестокостью

10:30, 05 май 2023

Перед судом готовится предстать 69-летняя жительница Кушнаренковского района Башкирии. Пожилая женщина подожгла дом с 5 мужчинами, двое из которых погибли.







По данным прокуратуры республики, в мае прошлого года обвиняемая употребляла алкоголь в компании знакомых. Во время застолья вспыхнула ссора, после чего обиженная женщина, дождавшись, когда мужчины уснут, подожгла покрывало, лежащее на диване. Убедившись, что огонь охватил все строение, она скрылась с места происшествия.



Пожар привел к двум смертям. Трое мужчин успели спастись, выпрыгнув в окно. Ущерб, нанесенный имуществу, составил 1,3 млн рублей.





Вину женщина признала. Ее дело будет рассмотрено в Верховном суде Башкирии.



По теме:

Читайте также: В Башкирии произошел пожар в доме многодетной семьи

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Автор: Семен Подгорный

Фото: МЧС по РБ