В Башкирии пенсионерку будут судить за убийство двоих мужчин с особой жестокостью
10:30, 05 май 2023
Перед судом готовится предстать 69-летняя жительница Кушнаренковского района Башкирии. Пожилая женщина подожгла дом с 5 мужчинами, двое из которых погибли.
По данным прокуратуры республики, в мае прошлого года обвиняемая употребляла алкоголь в компании знакомых. Во время застолья вспыхнула ссора, после чего обиженная женщина, дождавшись, когда мужчины уснут, подожгла покрывало, лежащее на диване. Убедившись, что огонь охватил все строение, она скрылась с места происшествия.
Пожар привел к двум смертям. Трое мужчин успели спастись, выпрыгнув в окно. Ущерб, нанесенный имуществу, составил 1,3 млн рублей.
Вину женщина признала. Ее дело будет рассмотрено в Верховном суде Башкирии.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
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