Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Человек и закон в Башкирии »

В Башкирии запретили запускать беспилотники

В Башкирии запретили запускать беспилотники

19:48, 05 май 2023

В Башкирии введено ограничение на использование беспилотников. Данный указ был опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, начиная с 4 мая запрещается использование беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на территории РБ за исключением случаев, когда они используются органами государственной власти, органами местного самоуправления, подведомственными им организациями, иными предприятиями и организациями по договору.



Данное ограничение действует до снятия режима (уровня базовой готовности).

Решение о запрете использования беспилотников было инициировано российскими регионами после того, как беспилотники попытались атаковать Кремль.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Автор: Семен Подгорный
Теги: указ беспилотники
Читайте также

Для охоты за нелегальными беспилотниками создадут спецпатруль
Это интересно
Для охоты за нелегальными беспилотниками создадут спецпатруль
В России владельцев незарегистрированных беспилотников ждут большие штрафы
Человек и закон в Башкирии
В России владельцев незарегистрированных беспилотников ждут большие штрафы
В Башкирии планируют выпускать беспилотники для подводных субмарин «Газпрома»
Экономика в Башкирии
В Башкирии планируют выпускать беспилотники для подводных субмарин «Газпрома»
В Башкирии появится Центр управления регионом
Политика в Башкирии
В Башкирии появится Центр управления регионом


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: