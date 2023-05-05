В Башкирии запретили запускать беспилотники
19:48, 05 май 2023
В Башкирии введено ограничение на использование беспилотников. Данный указ был опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно документу, начиная с 4 мая запрещается использование беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на территории РБ за исключением случаев, когда они используются органами государственной власти, органами местного самоуправления, подведомственными им организациями, иными предприятиями и организациями по договору.
Данное ограничение действует до снятия режима (уровня базовой готовности).
Решение о запрете использования беспилотников было инициировано российскими регионами после того, как беспилотники попытались атаковать Кремль.
Автор: Семен Подгорный
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