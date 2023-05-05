В Башкирии запретили запускать беспилотники

19:48, 05 май 2023

В Башкирии введено ограничение на использование беспилотников. Данный указ был опубликован на официальном портале правовой информации.



Согласно документу, начиная с 4 мая запрещается использование беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на территории РБ за исключением случаев, когда они используются органами государственной власти, органами местного самоуправления, подведомственными им организациями, иными предприятиями и организациями по договору.







Данное ограничение действует до снятия режима (уровня базовой готовности).



Решение о запрете использования беспилотников было инициировано российскими регионами после того, как беспилотники попытались атаковать Кремль.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Автор: Семен Подгорный