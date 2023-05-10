Жителю Башкирии пригрозили уголовным делом о госизмене за планы вступить в ВСУ
14:27, 10 май 2023
Недавно в Башкирии сотрудниками Федеральной службы безопасности был задержан молодой человек, пожелавший перейти на сторону украинских вооруженных сил.
По информации пресс-центра ведомства, двадцатилетний житель Аургазинского района республики уже с прошлого года планировал вступить в Вооруженные Силы Украины и принимать участие в военных действиях против РФ.
ФСБ предупредило парня об ответственности, которая ему грозит по статье "Государственная измена", предотвратив таким образом возможное совершение преступления.