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В Башкирии на один день запретят продажу алкоголя

В Башкирии на один день запретят продажу алкоголя

11:16, 11 май 2023

В пресс-службе Министерства торговли республики Башкортостан объявили, что продажа алкоголя на последний звонок будет запрещена. Данное ограничительные меры будут распространяться только на магазины.

Таким образом, с 22 мая 2023 года нельзя будет приобрести алкоголь в розничных магазинах Башкирии во время торжественного события для выпускников 9-х и 11-х классов.

- Запрет коснется магазинов занимающихся розничной продажей алкогольных напитков. На предприятия общепита ограничение не распространяется, сообщили в Минторге РБ.
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Автор: Семен Подгорный
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