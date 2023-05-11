В Башкирии на один день запретят продажу алкоголя

11:16, 11 май 2023

В пресс-службе Министерства торговли республики Башкортостан объявили, что продажа алкоголя на последний звонок будет запрещена. Данное ограничительные меры будут распространяться только на магазины.



Таким образом, с 22 мая 2023 года нельзя будет приобрести алкоголь в розничных магазинах Башкирии во время торжественного события для выпускников 9-х и 11-х классов.



- Запрет коснется магазинов занимающихся розничной продажей алкогольных напитков. На предприятия общепита ограничение не распространяется, сообщили в Минторге РБ.

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Автор: Семен Подгорный

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