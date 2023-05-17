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В Башкирии огласили приговор убийце 95-летнего ветерана Великой Отечественной войны

В Башкирии огласили приговор убийце 95-летнего ветерана Великой Отечественной войны

14:53, 17 май 2023

В Башкирии поставили точку в уголовном деле, связанном с убийством ветерана Великой Отечественной войны, произошедшем в населенном пункте Кадырово Илишевского района республики 25 августа 2022 года.



По информации региональной прокуратуры, местный житель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, совершил нападение на 95-летнего Рафаиса Муслухова. Злоумышленник нанес около 26 ударов беспомощному пожилому человеку острым металлическим штырем, применив газовый баллончик. После этого он украл 8 000 рублей.

64-летний преступник свою вину признать отказался. Однако суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 16 лет в колонии строгого режима.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: Следком Башкирии
Теги: Илишевский район происшествия убийство суд
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