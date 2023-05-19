В Башкирии осудят водителя гидроцикла по вине которого погиб молодой парень

11:30, 19 май 2023

В пресс-службах Следкома и прокуратуры Мелеузовского района Башкирии сообщили о завершении расследования уголовного дела, связанного со столкновением тюбинга с катером.







Инцидент произошел в июле прошлого года на Нугушском водохранилище, когда несколько мужчин занимались активными видами отдыха, катаясь на прикрепленном к гидроциклу "водном диване". Водитель гидроцикла выполнял маневры, и в результате одного из них тюбинг врезался в движущийся навстречу катер. В результате этого происшествия 30-летний пассажир получил серьезные травмы, а 22-летний молодой человек погиб.





Местный житель был обвинен в причинении смерти и тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Гидроцикл, стоимостью 525 тысяч рублей, был арестован. Дело направят в суд после утверждения обвинения межрайонной прокуратурой.

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Автор: Семен Подгорный