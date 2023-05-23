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Глава Следкома России заступился за девушку-инвалида из Башкирии

Глава Следкома России заступился за девушку-инвалида из Башкирии

11:24, 23 май 2023

Руководитель Следственного комитета Российской Федерации, Александр Бастрыкин, поручил провести тщательное расследование ситуации, в которой девушка-инвалид из Башкирии была обманом лишена своего жилья. В данном случае квартиру у нее отобрала родная тетя.



Девушка сперва потеряла мать, а вскоре скончался и отец. Вследствие серьезного стресса она серьезно заболела и несколько лет проходила лечение, получив в итоге бессрочную инвалидность. По словам сироты, родственница заставила подписать ее отказ от наследства.


Сейчас тетя живет в квартире, в то время как ее племянница вынуждена ютиться в непригодном для проживания бараке у своего гражданского супруга. Девушка обратилась в суд с иском.

Глава Следкома РФ поручил руководителю Следственного комитета Башкирии разобраться в ситуации и доложить о результатах проверки.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
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