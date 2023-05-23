Глава Следкома России заступился за девушку-инвалида из Башкирии

11:24, 23 май 2023

Руководитель Следственного комитета Российской Федерации, Александр Бастрыкин, поручил провести тщательное расследование ситуации, в которой девушка-инвалид из Башкирии была обманом лишена своего жилья. В данном случае квартиру у нее отобрала родная тетя.







Девушка сперва потеряла мать, а вскоре скончался и отец. Вследствие серьезного стресса она серьезно заболела и несколько лет проходила лечение, получив в итоге бессрочную инвалидность. По словам сироты, родственница заставила подписать ее отказ от наследства.





Сейчас тетя живет в квартире, в то время как ее племянница вынуждена ютиться в непригодном для проживания бараке у своего гражданского супруга. Девушка обратилась в суд с иском.



Глава Следкома РФ поручил руководителю Следственного комитета Башкирии разобраться в ситуации и доложить о результатах проверки.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети