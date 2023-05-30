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Какие изменения, вступят в силу с 1 июня 2023 года, в России

Какие изменения, вступят в силу с 1 июня 2023 года, в России

13:59, 30 май 2023

Издание Newsbash подготовило обзор изменений, которые вступят в силу с 1 июня 2023 года. Они затронут материнский капитал, автотранспорт, льготников и обманутых дольщиков.

Выплаты из материнского капитала



С начала июня вступает в силу обязательное правило по распределению средств из материнского капитала. Денежные средства будут перечисляться ровно 5 числа каждого месяца. Выплаты будут осуществляться на основе данных предыдущего месяца, а не текущего. А именно, в июне будут получены деньги за май.

Портал "Госуслуги" будет расширен для обманутых дольщиков

На портале "Госуслуги" будет добавлен раздел, предназначенный для обманутых дольщиков. Теперь они смогут подать заявление на получение выплат. Одним из обязательных требований будет решение Наблюдательного совета Фонда развития территорий. При наличии такого решения будет предоставлена возможность получить жилье, либо денежную компенсацию.

Предусматривается, что это нововведение существенно упростит процесс взаимодействия, поскольку сейчас обманутым дольщикам приходится отправлять письма по почте или использовать личный кабинет на сайте фонда. Обращения, поступающие через "Госуслуги", будут рассматриваться в течение десяти дней.

Отказ от гражданства Украины

В июне текущего года в РФ вступят в силу нормы, позволяющие отказаться от гражданства Украины без обращения в ведомства данной страны. Они начнут действовать с 17 июня. О данных изменениях сообщили в МВД России. Граждане, прошедшие процедуру, смогут служить в полиции и занимать должности.

Ограничения, касающиеся вейпов 

В российском законодательстве приняли меры по ограничению продажи вейпов. Теперь они будут продаваться только в магазинах и павильонах. Запрещена продажа на ярмарках, выставках, в режиме дистанционной торговли и через автоматы.

Выплаты для новой категории ветеранов

Новая категория ветеранов Великой Отечественной войны - те, кто проживал в Сталинграде (современное название города - Волгоград), получит единовременную выплату вместе с пенсией. В Социальном фонде РФ подтвердили, что эта категория также имеет право на льготы. Помимо этого, им будут доступны меры социальной поддержки, аналогичные тем, которые предоставляются обладателям статуса «Житель блокадного Ленинграда».

Отказ от предоставления биометрических данных



Россияне, принявшие решение отказаться от предоставления биометрических данных, смогут сделать это в ближайшем офисе многофункционального центра. В дальнейшем они смогут изменить свое решение и предоставить письменное уведомление об этом.

Требования для автомобилей

Правительство РФ ужесточило требования к ввозу и производству автомобилей на территории России. С 1 июня автомобили должны соответствовать стандартам не ниже Евро-2. Для стран, с которыми Россия поддерживает дружественные отношения, процедура ввоза будет упрощена. Каждое ТС должно быть оборудовано системой ЭРА-ГЛОНАСС.
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Автор: Семен Подгорный
Теги: 2023 изменения
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