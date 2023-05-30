В Башкирии приостановили эксплуатацию всех беспилотников
14:14, 30 май 2023
Со вторника, 30 мая, на всей территории Башкортостана запрещено использование всех видов БПЛА. Это решение было принято в связи с серией воздушных атак на Москву.
Вице-премьер правительства республики, Ирек Сагитов, отметил, что "любые несанкционированные полеты будут пресекаться незамедлительно, а виновных привлекут к административной ответственности".
Чиновник также добавил, что если жители региона заметят что-либо подозрительное, им следует немедленно сообщить об этом по номеру 112 или обратиться в полицию. Будут приняты срочные меры.
Автор: Семен Подгорный
Фото: freepik
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