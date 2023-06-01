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В Башкирии мужчина на глазах у внука зарезал жену и двух сыновей-инвалидов

В Башкирии мужчина на глазах у внука зарезал жену и двух сыновей-инвалидов

09:55, 01 июн 2023

Прокуратура Башкирии утвердила обвинительное заключение в отношении жителя города Салават. 32-летнего горожанина обвиняют в жестоком убийстве 3 человек.

Согласно информации, предоставленной ведомством, в конце лета прошлого года во время праздничного застолья вспыхнула ссора между ним, женой и двумя 38-летними сыновьями-близнецами, являющимися инвалидами вспыхнула ссора. Причиной ее стали бытовые разногласия.

Взбешенный глава семьи безжалостно зарезал всех троих. Все это происходило на глазах восьмилетнего внука. В ходе следствия мужчина признался в содеянном.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: следком
Теги: Салават происшествия убийство
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