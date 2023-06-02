Заказчицу убийства женщины с 5-летней дочерью из Башкирии признали невменяемой

11:05, 02 июн 2023

В городе Пермь следственные органы сообщили о завершении расследования уголовного дела о жестоком убийстве уроженки Башкортостана и ее пятилетнего ребенка. Сообщается, что ужасная трагедия произошла в конце лета 2022 года: пропавших нашли в лесу спустя почти неделю поисков. Вскоре были задержаны подозреваемые в этом зверском преступлении.







Следствие установило, что расправа была организована подругой убитой женщины из-за "личной неприязни". Она арендовала гостевой дом за городом и пригласила туда свою жертву, а также наняла мужчину, которому заплатила за выполнение всей "грязной работы". Подсудимый сперва нанес удар ножом матери ребенка, а затем задушил девочку. Тела жертв были вывезены злоумышленниками в автомобиле и спрятаны в лесу.





Обвиняемые признали свою вину во всех совершенных действиях. В следкоме рассказали, что женщину, заказавшую убийство, признали невменяемой.

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Автор: Семен Подгорный