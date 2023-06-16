Экс-полицейским из Уфы, осужденным за изнасилование дознавательницы, отказали в уменьшении размера компенсации

23:38, 16 июн 2023

Верховный суд Башкортостана не уменьшил размер компенсации для Эдуарда Матвеева, Павла Яромчука и Салавата Галиева - бывших полицейских из Уфы, которые были осуждены за изнасилование дознавательницы. Информацию об этом передали в объединенном пресс-центре судов республики.



Они были приговорены к 5,5-7 годам лишения свободы и штрафам в размере от 900 тысяч до 1 млн рублей в качестве компенсации морального вреда, причиненного жертве.



Бывшие правоохранители посчитали судебное решение несправедливым и попытались его обжаловать, однако Верховный суд Башкирии подтвердил постановление первой инстанции.



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Автор: Семен Подгорный