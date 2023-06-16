Экс-полицейским из Уфы, осужденным за изнасилование дознавательницы, отказали в уменьшении размера компенсации
23:38, 16 июн 2023
Верховный суд Башкортостана не уменьшил размер компенсации для Эдуарда Матвеева, Павла Яромчука и Салавата Галиева - бывших полицейских из Уфы, которые были осуждены за изнасилование дознавательницы. Информацию об этом передали в объединенном пресс-центре судов республики.
Они были приговорены к 5,5-7 годам лишения свободы и штрафам в размере от 900 тысяч до 1 млн рублей в качестве компенсации морального вреда, причиненного жертве.
Бывшие правоохранители посчитали судебное решение несправедливым и попытались его обжаловать, однако Верховный суд Башкирии подтвердил постановление первой инстанции.
Автор: Семен Подгорный
Читайте также
Человек и закон в Башкирии
В Башкирии трое полицейских, осужденных за изнасилование дознавательницы, подали апелляцию
Происшествия в Башкирии
В Иглинском районе владелец собаки, покусавшей ребенка, выплатит компенсацию
Человек и закон в Башкирии
История об изнасиловании дознавательницы из Уфы получила продолжение
Человек и закон в Башкирии
Полицейские обвиняемые в изнасиловании дознавательницы из Уфы получили 20 лет на троих