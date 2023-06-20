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Жительница Башкирии из-за обиды убила двух мужчин

Жительница Башкирии из-за обиды убила двух мужчин

14:57, 20 июн 2023

Решением Верховного суда Башкирии был вынесен приговор жительнице Кушнаренковского района республики. Она была признана виновной в совершении убийства двух человек, покушении на убийство двух или более лиц, а также поджоге. Злоумышленнице было назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы в колонии общего режима. В законную силу приговор еще не вступил.



Преступление было совершено в мае прошлого года. 69-летняя женщина устроила застолье с компанией своих знакомых, в ходе которой вспыхнула ссора. Осужденная покинула дом и подожгла находившееся на веранде покрывало. Когда пламя перекинулось на сооружение, она покинула место преступления.


Как результат, два человека погибли от отравления продуктами горения, тогда как троим удалось выбраться через окно. Кроме того, женщина причинила материальный ущерб, оцененный в 1,3 миллиона рублей.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: СК по РБ
Теги: Кушнаренковский район происшествия убийство поджог смерть
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