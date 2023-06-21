В Башкирии вынесли приговор живодеру, убившему на глазах детей собаку
10:37, 21 июн 2023
В Башкирии мужчине вынесли приговор за зверское убийство собаки, совершенное на глазах у двух детей.
Белокатайский межрайонный суд назначил 6 месяцев исправительных работ для мужчины, который жестоко расправился с собакой в присутствии двух детей. Об этом сообщили в прокуратуре Башкортостана. Кроме того, подсудимый должен будет выплачивать 5 % из зарплаты в доход государства.
По данным, установленным в ходе судебного разбирательства, происшествие случилось в январе 2023 года. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, начал душить животное, а после ударил о дверной косяк. Пес умер на месте. Обвиняемый отказался признать свою вину.
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Автор: Семен Подгорный
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