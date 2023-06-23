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В Башкирии за присвоение 5 миллионов рублей задержан руководитель филиала «Башавтотранса»

В Башкирии за присвоение 5 миллионов рублей задержан руководитель филиала «Башавтотранса»

11:42, 23 июн 2023

В Уфе по подозрению в мошенничестве задержали руководителя одного из филиалов ГУП «Башавтотранс». По версии следствия, управленец годами устраивал на работу «мертвые души», получая зарплату за них, сообщают в пресс-службе ФСБ республики.



По версии силовиков, руководитель филиала с июля 2019 года по май 2023-го фиктивно устроил на работу четырех своих знакомых. По документам новоиспеченные сотрудники числилась в штате и получали зарплату, однако в реальности на работе они не появлялись, а большую часть положенных им выплат присваивал себе подозреваемый.


В отношении руководителя филиала силовики возбудили уголовное дела по части 4 статьи 159 «Мошенничество». Кировский районный суд Уфы постановил заключить мужчину под стражу до выяснения всех обстоятельств произошедшего. Предварительное расследование продолжается.

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Автор: ufa1.ru
Фото: УФСБ России по Республике Башкортостан
Теги: Башавтотранс ФСБ происшествия Уфа происшествия Уфа
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