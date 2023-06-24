Заведующая детсадом в Башкирии требовала взятки за покровительство сотрудников

09:24, 24 июн 2023

В Туймазинском районе Башкирии заведующая детским садом подозревается в получении взяток за покровительство подчиненных. Как сообщает пресс-служба Следкома по РБ, в отношении 50-летней женщины возбуждено три уголовных дела.







По версии следствия, подозреваемая в период с 2020 по 2023 год забирала у своих сотрудников часть их зарплаты за покровительство. Оно выражалось в том, что заведующая детсадом не применяла дисциплинарные взыскания за нарушения работников и позволяла им дальше трудиться в учреждении. Всего за это время женщина получила более 500 тысяч рублей, которые потратила по своему усмотрению.



Сейчас устанавливаются обстоятельства преступлений а также проверяется причастность подозреваемой к другим нарушениям.

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