Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Человек и закон в Башкирии »

Заведующая детсадом в Башкирии требовала взятки за покровительство сотрудников

Заведующая детсадом в Башкирии требовала взятки за покровительство сотрудников

09:24, 24 июн 2023

В Туймазинском районе Башкирии заведующая детским садом подозревается в получении взяток за покровительство подчиненных. Как сообщает пресс-служба Следкома по РБ, в отношении 50-летней женщины возбуждено три уголовных дела.



По версии следствия, подозреваемая в период с 2020 по 2023 год забирала у своих сотрудников часть их зарплаты за покровительство. Оно выражалось в том, что заведующая детсадом не применяла дисциплинарные взыскания за нарушения работников и позволяла им дальше трудиться в учреждении. Всего за это время женщина получила более 500 тысяч рублей, которые потратила по своему усмотрению. 

Сейчас устанавливаются обстоятельства преступлений а также проверяется причастность подозреваемой к другим нарушениям.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Автор: gorobzor.ru
Теги: Туймазинский район взятка
Читайте также

В Башкирии заведующую детским садом обвинили в мошенничестве
Человек и закон в Башкирии
В Башкирии заведующую детским садом обвинили в мошенничестве
В Башкирии судебный пристав вымогала взятки у своих коллег-подчиненных
Человек и закон в Башкирии
В Башкирии судебный пристав вымогала взятки у своих коллег-подчиненных
В Дюртюлинском районе заведующая интернатом присваивала деньги предназначенные для детей-инвалидов
Человек и закон в Башкирии
В Дюртюлинском районе заведующая интернатом присваивала деньги предназначенные для детей-инвалидов
В Уфе заведующую детсадом обвиняют в хищении денег у подчиненных
Человек и закон в Башкирии
В Уфе заведующую детсадом обвиняют в хищении денег у подчиненных


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: