С 1 июля в России вступит ряд новых законов: что изменится

11:59, 25 июн 2023

В июле 2023 году вступит в силу несколько важных законов. Как после их вступления в силу изменится жизнь россиян?

Будем оформлять ДТП в электронном виде









С 15 июля можно будет оформить аварию через личный кабинет на госуслугах, заполнив заявление о возмещении причиненного вреда.

Удобство состоит в том, что в личном кабинете уже есть информация по транспортному средству и по его хозяину, поэтому там можно быстрее сформировать полный пакет документов по ОСАГО. В личный кабинет приходит информация и о направлении автомобиля на ремонт, соглашение о сумме страховой выплаты, которое можно будет подписать в электронном виде. Также хозяину машины придет сообщение, если не все документы предоставлены для оформления. Рассмотрения заявления начинается с того дня, когда в страховую компанию будут предоставлены все сведения. После этого согласуются сроки и место осмотра автомобиля. Уведомление об этом можно получить в личном кабинете на госуслугах.

Изменится порядок выплаты пенсии





Новые правила касаются россиян, выезжающих на постоянное место жительство за границу. Речь идет о страховой части пенсии.Чтобы получать страховую часть пенсии, необходимо подтвердить нахождение в живых, направив заявление через портал госуслуг в Социальный фонд России.С некоторыми странами у России заключен договор или соглашение на выплату пенсии. Однако бывают случаи, когда россиянин пенсионного возраста переезжает в страну, с которой заключен международный договор, но по ее законодательству ему пенсия не полагается, то выплаты пособия по старости производит Россия. При этом пенсия перечисляется в другом государстве до того момента, пока пенсионер из России не приобретет право на ее получение.Россия заключила подобные соглашения с с Арменией, Белоруссией, Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном, Туркменистаном, Узбекистаном и рядом других стран.Пенсионерам, переехавшим на постоянное жительство в Абхазию и Южную Осетию, пенсия выплачивается по российскому законодательству.

В случае, если россиянин пенсионного возраста проживает в государстве, с которым у России нет соглашения или договора, то пенсия выплачивается по российскому законодательству.



Россияне, проживающие за рубежом, имеют право получать страховые пенсии, пенсии по государственному пенсионному обеспечению (за исключением социальных), доплаты к пенсиям (летчик, шахтеры, ядерщики, за особые заслуги, ежемесячные выплаты ветеранам Великой Отечественной войны).



Если пенсионер не подает заявление в Социальный фонд России, то выплата пенсий приостанавливается на полгода, а затем прекращается.



Восстановить право на получения пособия по старости можно через портал госуслуги, не покидая страны проживания.

Документы в налоговую подавать станет проще

Как получить компенсацию по квартплате









С 1 июля физические лица смогут получать документы из налоговой инспекции или отправлять их туда смогут через портал госуслуг. Чтобы воспользоваться этой услугой, нужно направить в налоговую службу уведомление о ведении документооборота через госуслуги. Если гражданин захочет отказаться от этого, также нужно уведомить налоговую инспекцию о таком решении. Уведомления скрепляются электронной подписью.С 1 июля в России вводится единый порядок оформления компенсаций на оплату услуг ЖКХ. Так, была утверждена унифицированная форма заявления на предоставление льготы. Большинство документов органы государственной власти будут запрашивать и получать друг у друга по электронному обороту. Ряд документов все же гражданам придется предоставить, например, иностранное свидетельство о рождении или о заключении брака, справки об обучении детей, документы о правах на недвижимость.При этом обязательным условием при оформлении компенсации является отсутствие задолженности по квартплате.По-прежнему, подать заявление можно тремя способами: лично, через госуслуги и МФЦ. Срок его рассмотрения – 10 рабочих дней.

Единый порядок касается только оформления компенсаций. Регионы и муниципалитеты могут сами устанавливать категории получателей и суммы выплаты.

Что будет со ставками по микрозаймам?

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С 1 июля микрофинансовые организации не смогут начислять по новым займам на срок до одного года свыше 0,8 процента от суммы долга в день (сейчас – один процент), а общая переплата, в том числе проценты, комиссии и штрафы, не будет превышать 130 процентов от суммы займа (сейчас – 150).Условия выдачи коснутся и займов до 10 тысяч рублей на срок до 15 дней. В день будет начислять не более одного процента от спецзайма (до 1 июля – два процента), предельная сумма процентов и комиссий будет не более 15 процентов (до 1 июля – 30).пенсионеры