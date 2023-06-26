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В Башкирии мужчина избил сожительницу и оставил ее умирать в прихожей

В Башкирии мужчина избил сожительницу и оставил ее умирать в прихожей

20:41, 26 июн 2023

Недавно Белебеевский городской суд Башкирии вынес приговор местному жителю, обвиняемому в избиении сожительницы и причинении ей смерти по неосторожности.



По данным суда, в одну из зимних ночей мужчина и женщина вместе распивали спиртное и между ними возник конфликт. Сожитель жестоко избил несчастную, сломал ей ребро, поставил множество ссадин и синяков. В какой-то момент женщине стало плохо, и она почти полностью разделась: сняла с себя верхнюю одежду и обувь, осталась только в юбке.

Лучше избитой женщине не становилось, она жаловалась на боль и при этом не могла самостоятельно передвигаться. В том числе из-за состояния алкогольного опьянения. Тогда мужчина выгнал полуголую сожительницу в холодную прихожую, а сам пошел спать. Утром он обнаружил, что женщина не подает признаков жизни.


В суде установили, что причиной смерти женщины стало переохлаждение. Подсудимый не признал свою вину, но в ходе судебного процесса его вина была полностью доказана. Белебеевский городской суд приговорил его к 2,5 годам ограничения свободы и присудил матери погибшей женщины компенсацию морального вреда в 300 тысяч рублей. Согласно приговору, ему нельзя покидать район проживания и нужно постоянно отмечаться в полиции.

Помимо этой суммы осужденный заплатит матери погибшей еще 50 тысяч рублей за услуги адвоката.

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Автор: www.ufa.kp.ru
Теги: Белебей Белебеевский район происшествия смерть суд
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