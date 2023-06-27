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В Башкирии осудят мужчину, который заживо сжег женщину-инвалида вместе с ее домом

В Башкирии осудят мужчину, который заживо сжег женщину-инвалида вместе с ее домом

13:49, 27 июн 2023

Перед Верховным Судом Башкирии предстанет мужчину, который заживо сжег женщину-инвалида вместе с ее домом. Об этом рассказали пресс-службы прокуратуры и Следственного комитета республики.



Инцидент случился в Бирске 19 ноября прошлого года. По версии следователей, 38-летний обвиняемый снимал у погибшей комнату в ее доме. Он помогал хозяйке по дому и ухаживал за ней. Однако между ними часто возникали ссоры на бытовой почве. В день трагедии, мужчина, будучи пьяным, ушел из дома, а когда вернулась обратно, обнаружил, что дверь закрыта изнутри.

Женщина отказалась его впускать. Из-за этого обвиняемый разозлился, поджег штору на веранде и скрылся. Огонь разгорелся и пророс в сильный пожар. Соседи потерпевшей успели выбраться из дома, а вот сама спастись не смогла.


В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью, общеопасным способом» и «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога». Обвиняемый признал свою вину. Общая сумма причиненного им в результате пожара ущерба составила почти два миллиона рублей. Материалы дела направлены в Верховный суд республики.

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Автор: www.ufa.kp.ru
Теги: Бирский район происшествия убийство Бирск
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