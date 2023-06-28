Житель Башкирии едва не убил жену на глазах у 12-летней дочери и полицейских

11:11, 28 июн 2023

В Башкирии жителя Учалинского района республики будут судить по обвинению в покушении на убийство. Эту информацию сообщил пресс-центр республиканского отделения Следкома.







Происшествие случилось ночью 29 июня в населенном пункте Тунгатарово. Обвиняемый и его 36-летняя жена в состоянии алкогольного опьянения поссорились из-за бытовых вопросов. В определенный момент мужчина схватил нож и начал угрожать супруге.



Все происходящее наблюдала 12-летняя дочь пары. Девочка попросила помощи у соседей, которые тут же вызвали полицейских. Увидев правоохранителей, злоумышленник нанес жене удар ножом в шею. К счастью, полиции удалось своевременно попасть в дом и обезвредить дебошира. Пострадавшей была оказана медпомощь. При задержании подсудимый получил травмы и был доставлен в больницу.





В отношении него возбудили уголовное дело по факту незаконного лишения свободы, угрозы убийством и покушения на убийство. Обвиняемый признал свою вину. Его приговорили к 4 годам тюремного заключения в колонии строгого режима.

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Фото: Следком РБ