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В Башкирии глава Межгорья подозревается в присвоение крупной денежной суммы

В Башкирии глава Межгорья подозревается в присвоение крупной денежной суммы

09:13, 29 июн 2023

В Башкирии главу Межгорья подозревают в присвоении вверенных денежных средств в особо крупном размере и с использованием служебного положения. Иначе говоря, чиновника подозревают в том, что он незаконно выписывал себе денежные премии, не советуясь при этом с Горсоветом.



Как сообщили в пресс-службе республиканского Следкома, в 2021 году подозреваемый чиновник, еще будучи и.о. мэра, поручил выпустить несколько распоряжений о выплате ему самому премий и иных денежных поощрений в размере более 1,3 млн рублей, причинив бюджету Межгорья значительный материальный ущерб.


- В настоящее время по месту работы и жительства подозреваемого проведены обыски, изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения, - отметили в пресс-службе ведомства. - Возбуждено уголовное дело.

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Автор: www.ufa.kp.ru
Теги: Межгорье
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