Глава Башкирии подписал указ о компенсации многодетным семьям половины стоимости обучения детей в колледжах

10:54, 03 июл 2023

Глава Башкирии Р. Хабиров утвердил закон, который вносит изменения в действующий закон "О государственной поддержке многодетных семей в Республике Башкортостан" и статью 22 закона "Об охране семьи, материнства, отцовства и детства в Республике Башкортостан". Информацию об этом передали в пресс-центре Курултая.







Согласно нововведениям, многодетные семьи смогут получить компенсацию в размере половины стоимости очного обучения детей в техникумах и колледжах региона. Председатель Госсобрания - Курултая РБ К. Толкачев отмечает, что семья, воспитывающая ребенка, получающего среднее профессиональное образование, сможет вернуть до 30 000 рублей в год.



Такая компенсация будет доступна не только семьям с 3 несовершеннолетними детьми, но и семьям, где есть дети до 23 лет, получающие очное образование. Исключение составляют дети, уже находящиеся в браке, а также те, кто находится на полном гособеспечении.





Реализация этой программы в РБ потребует порядка 74 миллионов рублей в год. Данные расходы будут учтены при формировании бюджета региона на 2024 год и на плановый период с 2025 по 2026 годы.

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Автор: Семен Подгорный